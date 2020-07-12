Кикнадзе не исключил того, что Евсеев возглавит "Локомотив"
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев мог бы однажды возглавить "железнодорожников".
"Евсеев был в списке. Слуцкого - не было, а Евсеев был. Я не исключаю, что в дальнейшем Вадик может появиться", - заявил Кикнадзе.
Напомним, 31 мая Семин покинул "Локомотив". Его место занял специалист Марко Николич.
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|7
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|27
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|22
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