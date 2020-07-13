Кикнадзе не исключил возвращение Кокорина в "Локомотив"

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Кикнадзе не исключил возвращение Кокорина в "Локомотив"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о будущем нападающего команды Федора Смолова и об интересе к форварду "Сочи" Александру Кокорину.

"Смолов вроде бы дернул мышцу бедра, но не серьезно. Вариант с возвращением рассматривается.

Кокорина считаю одним из лучших футболистов текущего чемпионата.

Учитывая его локомотивское прошлое, было бы интересно его пригласить. Но есть ряд вопросов, посмотрим", - рассказал функционер на встрече с фанатами.

Напомним, Смолов на данный момент играет в аренде в "Сельте". Его контракт с испанским клубом истекает по окончании сезона. Кокорин в 10 матчах РПЛ забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

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