Кикнадзе объяснил отказ "Локомотива" подписывать Кокорина

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, почему клуб не стал заключать контракт с нападающим Александром Кокориным.

"Кандидатура Кокорина действительно обсуждалась, но в "Спартаке" ему, видимо, предложили более выгодные условия. Почему его кандидатуру отклонили на трансферном комитете? Я бы сформулировал так: это финансовые причины и поведенческие. У части моих коллег были вопросы, насколько мы можем гарантировать, что с ним снова не произойдут неприятности. А Марко [Николич] очень хотел Кокорина", - сказал Кикнадзе.

Кокорин после истечения контракта с "Зенитом" являлся свободным агентом, поэтому "Спартак" подписал его бесплатно.

29-летний форвард заключил с "красно-белыми" контракт до 2023 года с опцией продления ещё на один сезон. Зарплата игрока - 3 миллиона евро.

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