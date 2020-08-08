Кикнадзе ответил на претензии о трансферной политике "Локомотива"
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе отреагировал на возгласы непонимания относительно действий клуба на трансферном рынке.
"А вы что хотите, чтобы мы брали звёзд из "Реала" и "Барселоны"? В том году взяли молодого Мурило, в этом - выбрали опытного Райковича. Потому что на трансферном комитете проголосовали таким образом. Сейчас главное мерило - это практика", - сказал Кикнадзе.
Напомним, что "Локомотив" финишировал в РПЛ на втором месте и сыграет в групповом этапе Лиги Чемпионов.
В пятницу "железнодорожники" проиграли "Зениту" со счётом 1:2 в матче за Суперкубок России.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22