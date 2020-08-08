Кикнадзе ответил на претензии о трансферной политике "Локомотива"

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе отреагировал на возгласы непонимания относительно действий клуба на трансферном рынке.

"А вы что хотите, чтобы мы брали звёзд из "Реала" и "Барселоны"? В том году взяли молодого Мурило, в этом - выбрали опытного Райковича. Потому что на трансферном комитете проголосовали таким образом. Сейчас главное мерило - это практика", - сказал Кикнадзе.

Напомним, что "Локомотив" финишировал в РПЛ на втором месте и сыграет в групповом этапе Лиги Чемпионов.

В пятницу "железнодорожники" проиграли "Зениту" со счётом 1:2 в матче за Суперкубок России.

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