Кикнадзе подтвердил переговоры "Локомотива" с "Кельном" по Хеведесу

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес может перейти в немецкий клуб. Об этом сообщает Sport1.de.

Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересован "Кельн". Генеральный директор "железнодорожников" Василий Кикнадзе подтвердил эту информацию.

"Это правда, мы ведем переговоры с клубом, но пока ничего сообщить не можем. Прежде всего мы хотим найти хорошее решение для игрока, а затем для "Локомотива", - сказал Кикнадзе.

Хеведес выступает за "Локомотив" с 2018 года, в текущем сезоне сыграл 21 матч, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 4,5 миллиона евро.

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