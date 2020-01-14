Кикнадзе подтвердил переговоры "Локомотива" с "Кельном" по Хеведесу
Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес может перейти в немецкий клуб. Об этом сообщает Sport1.de.
Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересован "Кельн". Генеральный директор "железнодорожников" Василий Кикнадзе подтвердил эту информацию.
"Это правда, мы ведем переговоры с клубом, но пока ничего сообщить не можем. Прежде всего мы хотим найти хорошее решение для игрока, а затем для "Локомотива", - сказал Кикнадзе.
Хеведес выступает за "Локомотив" с 2018 года, в текущем сезоне сыграл 21 матч, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 4,5 миллиона евро.
Не пропустите: Сёмин хочет видеть в "Локомотиве" нападающего сборной Японии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Бавария" готова отпустить Мюллера на Олимпиаду
-
Кике Сетьен возглавил "Барселону"
-
"Барселона" уволила Вальверде
-
Переговоры "Барселоны" о расторжении контракта с Вальверде затянулись
-
1
"Парма" обыграла "Лечче" в матче 19-го тура Серии А
-
Кикнадзе подтвердил переговоры "Локомотива" с "Кельном" по Хеведесу
-
Хавбек "Ромы" Дзаньоло пропустит около 6 месяцев из-за травмы
-
Роша не сдержал слез на презентации во "Фламенго"
-
Football Italia: "Милан" готов купить защитника "Тоттенхэма" Орье
-
1
Хави: "Сетьен был бы хорошим тренером для "Барселоны"
-
"Рубин" провел первую тренировку под руководством Слуцкого в Турции
-
"Милан" объявил о переходе голкипера "Борнмута" Беговича
-
Лукас Сантос поделился впечатлениями от пребывания в России
-
Голкипер "Милана" Рейна отдан "Астон Вилле" в аренду
-
Сорокин провел первую тренировку с "Краснодаром"
-
Защитник "Ливерпуля" Робертсон поделился мнением о результатах команды нынешнем сезоне
-
1
Пресс-конференция руководства "Барселоны" перенесена на вторник
-
"Спартак" в Абу-Даби будет заниматься по три раза в день
-
Экс-тренер "Бетиса" Сетьен - главный претендент на смену Вальверде в "Барселоне"
-
ПСЖ объявил о продлении контракта с защитником Маркиньосом до 2024 года
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15