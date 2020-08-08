Кикнадзе поссорился с фанатами "Локомотива" на ежегодной встрече
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе вступил в перепалку с фанатами во время ежегодной встречи болельщиков с командой.
"Я единственный раз отреагировал, когда спровоцировали, а ты что себе сейчас позволил? Я хочу сказать одно: ещё одно такое же выступление - мы всей командой встанем и уйдём, на этом мы прекратим общение с болельщиками. Куда делся Сёмин? Как будто ты не знаешь, куда он делся. Я вам объясняю, куда он делся давным давно и в который раз. Я хочу сказать вам, здесь собравшимся: я слышу, когда вы кричите: "Кикнадзе, уходи из клуба". Я не уйду из клуба, не уйду, и сделаю так, чтобы этот клуб был самым сильным. Но то, что делаете вы - на мой взгляд, это позор.
Пожалуйста, Христа ради, кричите в мой адрес всё, что угодно, я признаю за вами право иметь собственное мнение. Не вы принимаете решение, кто руководитель клуба. Не вы! Ни с какой точки зрения вы не можете оказать серьёзное влияние на клуб. Ни с той точки зрения, какой финансовый вклад вы вносите в нашу деятельность, ни с той точки зрения, какую поддержку вы оказываете на трибунах. Позорно, в течение восьми матчей вы вставали и уходили на 20-й минуте и оставляли команду без поддержки. Только одно слышно: "Уберите Кикнадзе, уберите!". В чём ваша заслуга в том, что команда выступила хорошо? Вы сейчас можете ухать, кричать и визжать, всё, что хотите, пожалуйста, имеете право. Команда пришла к вам отвечать на ваши вопросы, а вы используете это для того, чтобы лишний раз дёрнуть меня, но не получается, ребята! Перед вами сидит команда, общайтесь с ней. Что вы выносите вопросы, за которые я отвечаю?
У вас уникальная возможность раз в году поговорить с командой. Что вы её размениваете на то, чтобы продемонстрировать то, что вы демонстрируете на протяжении нескольких месяцев. Я всё прекрасно знаю о вас, представляю и понимаю. Объясняю вам: по уставу решение по генеральному директору принимается на совете директоров. Я не вижу объективных причин ставить на совете директоров вопрос о моём увольнении. Короче, у вас вопросы к команде есть? К женской команде, которая в этом году боролась за чемпионство? К "Казанке", к молодёжке? Если есть - задавайте, если вопросов нет - давайте заканчивать. Я сегодня не заинтересован в общении с вами в том формате, в котором это было год назад. Я все ваши вопросы знаю, неоднократно отвечал на них, мою позицию вы знаете. Хотите говорить с игроками и тренерами - пожалуйста. Не хотите - давайте не тратить время", - сказал Кикнадзе.
Напомним, что болельщики остались недовольны решением руководства "Локо" не продлевать контракт с самым титулованным тренером в истории клуба Юрием Сёминым.
С 1 июня "железнодорожников" возглавляет серб Марко Николич.
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|Команда
|М
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|22
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|Краснодар
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|Арсенал Тула
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