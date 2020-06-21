Кикнадзе прокомментировал инцидент со стюардом и журналистом

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Кикнадзе прокомментировал инцидент со стюардом и журналистом

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе высказался по поводу инцидента, который произошел перед началом матча 23-го тура чемпионата России между "железнодорожниками" и "Оренбургом". Незадолго до начала встречи один из стюардов "РЖД Арены" ударил журналиста Евгения Белоусова.

"От лица клуба нет никаких слов, а со стюардами мы начали очень серьезный разговор. Это преступное недоразумение. То, что он у нас больше не появится, это однозначно. Будем решать вопрос с компанией. Это неприемлемый формат общения", - цитирует Кикнадзе ТАСС.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" уволил стюарда, который ударил журналиста.

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