Кикнадзе прокомментировал слухи о возможном переходе Миранчука в "Локомотив"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, что думает о возможном трансфере Алексея Миранчука в "Аталанту".

Ранее сообщалось, что 24-летний футболист готов продолжить карьеру в итальянском клубе.

"Миранчук и "Аталанта"? Ребят, ну вы знаете… Будет трансфер - скажу, а так пока трансфера нет - разговаривать не о чем", - цитирует Кикнадзе Sport24.

24-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива". Всего он провел за московский клуб 227 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 44 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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