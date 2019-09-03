Кикнадзе прокомментировал трансферы "Локомотива"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, что думает о приобретениях команды этим летом.

"Трансферную кампанию "Локомотива" оцениваю на отлично", - сказал Кикнадзе.

Этим летом в стан железнодорожников пришли полузащитники "Интера" и "Рустави" Жоао Марио и Хвича Кварцхелия, нападающий "Зенита" Лука Джорджевич, защитники "Крузейро", "Уфы" Серкейра Мурило и Дмитрий Живоглядов.

"Локомотив" занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.

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