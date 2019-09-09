Кикнадзе рассказал, как Венгер относится к России

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Кикнадзе рассказал, как Венгер относится к России
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о своей встрече с экс-тренером лондонского "Арсенала" Арсеном Венгером. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Мне интересно мнение Венгера по поводу того, что происходит в европейском футболе. Также, например, я встречался с руководством "Барселоны" и "Реала". Венгер как преемник Сёмина? Он относится с огромным уважением к России. Венгер - яркий специалист, который ещё не сказал последнего слова. 

Венгер не сказал последнего слова в тренерской работе, она его точно интересует. Будет ли это Россия или Европа – вопрос времени и его собственного решения. Он абсолютно самостоятельный и независимый человек, если почувствует вызов, то финансовая сторона не будет для него первостепенной", - сказал Кикнадзе.

Напомним, 18 сентября, "Локомотив" сыграет в гостях с "Байером" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало встречи - в 22:00 (мск).

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