Кикнадзе рассказал о несостоявшемся переходе Миранчука в "Барселону"

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, что он вел переговоры о переходе полузащитника Алексея Миранчука в "Барселону".

"Мы начинали с "Барселоны". Они приезжали смотреть конкретно Алексея. Он любит "Барселону", болеет за них. Наше первое желание было продать им. На Суперкубке прошлого года тут был Хавьер Бордас, вице-президент "Барсы". С ним шутя обсуждали сумму в 40-45 миллионов евро, а когда он забил второй гол, я сказал что меньше чем за 80 миллионов его не отдам", - приводит слова Кикнадзе "Спорт-Экспресс".

В ближайшее время хавбек отправится в Италию, чтобы пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, хавбек подпишет с "Аталантой" личный контракт. Сумма трансфера составит около 15 миллионов евро.

24-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива". Всего за московский клуб он провел 228 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 45 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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