Кикнадзе рассказал о трансферных тратах "Локомотива" в 2019 году
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, сколько клуб потратил на приобретение новых футболистов этим летом. Об этом сообщает "Чемпионат".
Этим летом в стан железнодорожников пришли полузащитник "Интера" Жоао Марио, нападающий "Зенита" Лука Джорджевич, защитники "Крузейро", "Уфы" Серкейра Мурило и Дмитрий Живоглядов.
"Если подводить итоги, на всех новых игроков в этом году мы потратили чуть более 8 млн евро, включая бонусы, агентские вознаграждения и стоимость трансфера. Это меньше, чем сделка по одному-единственному игроку прошлым летом. Сколько было год назад за тот же период? Если мы отнесём туда же Гжегожа, то в районе 40. Да, там была аренда, но были прописаны кондициональные бонусы в случае проведения определённого количества матчей. Нужное количество игр он провёл ещё до Нового года, - сказал Кикнадзе.
"Локомотив" занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.
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