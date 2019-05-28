Кикнадзе рассказал об уменьшении трансферного бюджета "Локомотива" в 2019 году

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил о том, что на покупку новых футболистов в 2019 году будет выделено меньше средств, чем в прошлом году. Об этом пишет Sport24.

"Трансферный бюджет в этом году будет средний. Меньше того, что был в прошлом году. Заседание трансферного комитета состоялось вчера. Все вопросы мы решили, но правильно было бы сначала поговорить с игроками. Поэтому пока не назову никаких фамилий", - сказал Кикнадзе.

"Локомотив" занял 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 баллов.

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