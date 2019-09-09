Кикнадзе рассказал, почему "Локомотив" не купил Шюррле
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, почему клуб отказался от хавбека Андре Шюррле. Об этом сообщает "Чемпионат".
Напомним, этом летом футболист перешел из "Боруссии" в московский "Спартак".
"У всего есть своя стоимость. Учитывая возраст Шюррле и тот эффект, который мы ожидали от его прихода, мы точно не были готовы платить больше предложенного нами", - сказал Кикнадзе.
В этом сезоне футболист участвовал в 5 играх в РПЛ, отметившись 1 голом и 2 ассистами.
А еще: Шюррле опубликовал трогательное фото с дочерью| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Сборная России сыграет в красной форме в матче с Казахстаном
-
Нисимура помог ЦСКА разгромить "Арарат"
-
Мартинес ярко высказался о Лукаку
-
Марадона рассказал, как учил Месси быть штрафные
-
1
Стало известно, какой клуб тратит больше всего на трансферы
-
Дзюба обратился к болельщикам перед отборочным матчем с Казахстаном
-
4
Сарри ждет от Роналду 40 забитых голов за сезон
-
Рамос назвал свою цель в сборной Испании
-
Савичев стал лучшим тренером ФНЛ в августе
-
Кикнадзе рассказал, почему "Локомотив" не купил Шюррле
-
Выяснилось, благодаря кому Погба остался в "Манчестер Юнайтед"
-
Сантос сегодня дебютирует за ЦСКА
-
Роуз сказал, что счастлив быть в "Тоттенхэме"
-
Бонуччи заявил, что не будет извиняться перед Карапетяном
-
Депай хочет покинуть "Лион"
-
Умтити прокомментировал связанные с ним трансферные слухи
-
Ионов рассказал об ожиданиях от матча с Казахстаном
-
"Интер" опубликовал фотографии нового резервного комплекта игровой формы
-
Главный тренер Казахстана поделился ожиданиями от отборочного матча Евро-2020 с Россией
-
3
Кейн заявил, что никогда не симулирует, чтобы заработать пенальти
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4