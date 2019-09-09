Кикнадзе рассказал, почему "Локомотив" не купил Шюррле

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Кикнадзе рассказал, почему "Локомотив" не купил Шюррле

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, почему клуб отказался от хавбека Андре Шюррле. Об этом сообщает "Чемпионат".

Напомним, этом летом футболист перешел из "Боруссии" в московский "Спартак".

"У всего есть своя стоимость. Учитывая возраст Шюррле и тот эффект, который мы ожидали от его прихода, мы точно не были готовы платить больше предложенного нами", - сказал Кикнадзе.

В этом сезоне футболист участвовал в 5 играх в РПЛ, отметившись 1 голом и 2 ассистами.

А еще: Шюррле опубликовал трогательное фото с дочерью| http://soccernews.ru
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