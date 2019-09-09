Кикнадзе сообщил, что "Локомотив" мог усилиться одним из лучших форвардов в мире



Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что перед закрытием летнего трансферного окна клуб мог усилиться одним из лучших нападающих в мире.

"Гипотетически могли провести сделку с Рибери. Несколько дней назад к нам мог перейти один из лучших нападающих мира. На следующий день после перехода Жоау Мариу.

Помешали деньги. Могла быть аренда, по которой клуб должен выполнить условия футболиста. Условия очень серьезные. Пришлось отказаться. Был ли это Икарди? Не скажу", - приводит слова Кикнадзе "Чемпионат".

В летнее трансферное окно "Локомотив" пополнился защитниками Мурило и Дмитрием Живоглядовым, полузащитником Жоау Мариу, а также нападающим Лукой Джорджевичем.

Что касается Мауро Икарди, то он перед закрытием трансферного окна перешел в ПСЖ на правах аренды.

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