Кикнадзе сообщил, что "Локомотив" мог усилиться одним из лучших форвардов в мире

Теги локомотив москвавасилий кикнадзе

Кикнадзе сообщил, что "Локомотив" мог усилиться одним из лучших форвардов в мире
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что перед закрытием летнего трансферного окна клуб мог усилиться одним из лучших нападающих в мире.

"Гипотетически могли провести сделку с Рибери. Несколько дней назад к нам мог перейти один из лучших нападающих мира. На следующий день после перехода Жоау Мариу.

Помешали деньги. Могла быть аренда, по которой клуб должен выполнить условия футболиста. Условия очень серьезные. Пришлось отказаться. Был ли это Икарди? Не скажу", - приводит слова Кикнадзе "Чемпионат".

В летнее трансферное окно "Локомотив" пополнился защитниками Мурило и Дмитрием Живоглядовым, полузащитником Жоау Мариу, а также нападающим Лукой Джорджевичем.

Что касается Мауро Икарди, то он перед закрытием трансферного окна перешел в ПСЖ на правах аренды.

Не пропустите: Ярошик оценил уровень новичка "Спартака" Крала. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 8 сентября

Главные новости дня: 8 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов