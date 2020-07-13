Кикнадзе сообщил, что Жоау Мариу может остаться в "Локомотиве"
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе высказался о будущем полузащитника Жоау Мариу, который выступает в московском клубе на правах аренды.
Права на футболиста принадлежат "Интера".
"Есть возможность зацепить его, но важна позиция тренера. "Интер" готов к очень серьёзному снижению своих запросов, но вопрос пока остаётся в подвешенном состоянии", - цитирует Кикнадзе ТАСС.
"Локомотив" сообщил "Интеру", что клуб намерен не выкупать права Мариу по истечении аренды.
Футболист перешел в "Локомотив" прошлым летом. В текущем сезоне он провел 17 матчей, отметившись 1 голом и 4 ассистами.
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