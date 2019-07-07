Кикнадзе: "Вице-президент "Барселоны" выделил игру Алексей Миранчука"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, что во время матча за Суперкубок России с "Зенитом" (3:2) вице-президент "Барселоны" Хавьер Бордас остался доволен игрок Алексея Миранчука.



Напомним, в этой встрече 23-летний футболист оформил дубль.

"Скажу вам, вчера на трибуне был первый вице-президент "Барселоны" Хавьер Бордас, и он выделил в первую очередь именно Алексея (Миранчука)", - сказал Кикнадзе.

В этом матче Миранчук был признан лучшим игроком встречи.

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