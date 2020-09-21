Кикнадзе возглавил рабочую группу РПЛ по ТВ-правам

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Кикнадзе возглавил рабочую группу РПЛ по ТВ-правам

Сегодня, 21 сентября, на заседании клубов Российской Премьер-Лиги решили, что необходимо создать рабочую группу по ТВ-правам чемпионата.

"Была создана рабочая группа по ТВ-правам. Ее возглавил Василий Кикнадзе", - заявил директор "Зенита" Александр Медведев.

Напомним, Кикнадзе также является гендиректором "Локомотива". До 2018 года функционер долгое время работал на телевидении. В послужном списке журналиста и медиаменеджера - должность на ВГТРК, ОРТ, СТС, ТВЦ. 

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