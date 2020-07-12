Кикнадзе встретился с болельщиками "Локомотива"

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Кикнадзе встретился с болельщиками "Локомотива"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе ответил на вопросы болельщиков после матча чемпионата России с "Уфой" (1:1).

Фанаты спросили у функционера об отношениях с экс-тренером Юрием Семиным.

"Я на все вопросы про Юрия Павловича ответил в интервью. Если вы хотите бесконечно возвращаться к этому, ходить по своим и моим мозолям - я против.

Я не хочу эскалации и разжигания. Для меня Палыч точно не враг. Дальше покажет игра", - цитирует Кикнадзе "СЭ".

Напомним, 31 мая Семин покинул "Локомотив". Его место занял специалист Марко Николич.

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