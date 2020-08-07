Кикнадзе высказался о вероятности ухода Алексея Миранчука из "Локомотива"

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе оценил вероятность продажи полузащитника Алексея Миранчука в европейский клуб.

"60 на 40 в пользу того, что мы сделаем трансфер. Прямо сейчас есть два варианта, которые бы устроили всех: нас, Лёшу и команду, которая его возьмёт. На мой взгляд, Лёша очень прибавил за последний год с точки зрения самооценки, психологии и осознания, с одной стороны, как много ему дано Богом; с другой, сколько труда он сам в себя вложил. Мне кажется, сейчас в нём кипит азарт", - сказал Кикнадзе.

В последнее время СМИ сватали российского хавбека в "Парму", "Аталанту", "Лацио", "Фиорентину" и "Милан".

Миранчук хочет зарабатывать в новом клубе не менее 2 миллионов евро в год.

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