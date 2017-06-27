Кико Касилья может перебраться в АПЛ

"Ньюкасл" хочет купить вратаря мадридского "Реала" Кико Касилью, сообщает AS.

По сведениям издания, видеть в своей команде 30-летнего стража ворот хочет лично главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес, который хорошо знаком с ним по совместной работе в королевском клубе.

В минувшем сезоне Касилья сыграл за "Реал" 19 матчей во всех турнирах и пропустил 20 голов.

Не пропустите: "Ньюкасл" интересуется Кабальеро. | http://soccernews.ru