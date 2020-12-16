Килиан Мбаппе перекрасил волосы в синий цвет

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Килиан Мбаппе перекрасил волосы в синий цвет 

Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе радикально изменил прическу. 

В свой инстаграм форвард выложил новую фотографию. На ней игрок удивил всех волосами, которые перекрасил в синий цвет.

"Среда в Париже", - подписал снимок француз.

Реакция его друзей последовала незамедлительно. 

Партнер по ПСЖ Анхель Ди Мария прокомментировал фото смайликом с озадаченным лицом.

"Это зимний мальчик", — слова защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье.

В текущем сезоне Лиги 1 форвард провел 15 матчей. На его счету 12 голов и 8 результативных передач. 

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