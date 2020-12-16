Килиан Мбаппе перекрасил волосы в синий цвет 

Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе радикально изменил прическу.

В свой инстаграм форвард выложил новую фотографию. На ней игрок удивил всех волосами, которые перекрасил в синий цвет.

"Среда в Париже", - подписал снимок француз.

Реакция его друзей последовала незамедлительно.

Партнер по ПСЖ Анхель Ди Мария прокомментировал фото смайликом с озадаченным лицом.

"Это зимний мальчик", — слова защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье.

В текущем сезоне Лиги 1 форвард провел 15 матчей. На его счету 12 голов и 8 результативных передач.