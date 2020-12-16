Килиан Мбаппе перекрасил волосы в синий цвет
Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе радикально изменил прическу.
В свой инстаграм форвард выложил новую фотографию. На ней игрок удивил всех волосами, которые перекрасил в синий цвет.
"Среда в Париже", - подписал снимок француз.
Реакция его друзей последовала незамедлительно.
Партнер по ПСЖ Анхель Ди Мария прокомментировал фото смайликом с озадаченным лицом.
"Это зимний мальчик", — слова защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье.
В текущем сезоне Лиги 1 форвард провел 15 матчей. На его счету 12 голов и 8 результативных передач.
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|Ницца
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|Реймс
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|41
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|Лион
|28
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|Монпелье
|28
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|28
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|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
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|14
|Брест
|28
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|Метц
|28
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|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13