Килиан Мбаппе: "Наш потенциал раскрыт лишь на 70-80%"

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о взаимодействии с партнером по атаке Неймаром.

"Он все схватывает на лету. Он обладает необходимыми инстинктами для игры в атаке - это признак величия.

С первых матчей было понятно, что именно Неймар – центральное звено нашего проекта.Я в клубе для того, чтобы ему помогать.