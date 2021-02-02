Килиан Мбаппе: "Наш потенциал раскрыт лишь на 70-80%"

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Килиан Мбаппе: "Наш потенциал раскрыт лишь на 70-80%"Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о взаимодействии с партнером по атаке Неймаром.

"Он все схватывает на лету. Он обладает необходимыми инстинктами для игры в атаке - это признак величия.

С первых матчей было понятно, что именно Неймар – центральное звено нашего проекта.Я в клубе для того, чтобы ему помогать.

Наш потенциал раскрыт еще не полностью, где-то на 70-80%. Мы можем добиться большего", – сказал Мбаппе France Football.

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