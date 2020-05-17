Килиан Мбаппе не будет требовать продажи в "Реал" этим летом

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе не собирается форсировать переход в "Реал" в ближайшее трансферное окно, сообщает L’Équipe.

По сведениям издания, футболист принял решение остаться в составе французского клуба. Форвард понимает, что у клубов возникли финансовые проблемы, которые спровоцированы пандемией коронавируса.

В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе провел за ПСЖ 33 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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