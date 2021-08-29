Килиан Мбаппе недоволен поведением ПСЖ

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Будущее нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе остаётся неопределенным.

Как сообщает Sky Sports, французский форвард чувствует, что его держат в парижском клубе против его воли на фоне предложения мадридского "Реала".

По информации источника, Мбаппе считает, что ПСЖ пообещал ему отпустить его в "Реал", если те предложат парижанам 180 миллионов евро, которые они заплатили "Монако" в 2017 году.

Теперь Мбаппе считает, что ПСЖ отступает от своего слова.

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