Килиан Мбаппе недоволен поведением ПСЖ

1 Теги килиан мбаппереал мадридпсж

Килиан Мбаппе недоволен поведением ПСЖФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Будущее нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе остаётся неопределенным.

Как сообщает Sky Sports, французский форвард чувствует, что его держат в парижском клубе против его воли на фоне предложения мадридского "Реала".

По информации источника, Мбаппе считает, что ПСЖ пообещал ему отпустить его в "Реал", если те предложат парижанам 180 миллионов евро, которые они заплатили "Монако" в 2017 году.

Теперь Мбаппе считает, что ПСЖ отступает от своего слова.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Лео взялся за дело серьёзно!Начал ликвировать конкуренцию себе любимому и своим будущему гарему!Первый на выход - Мбаппе , а дальше кто?!Ну конечно Икарди!Эта шавка переходит уже все границы ... Alles Paris!

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