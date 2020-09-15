Килиан Мбаппе определился со своим будущим

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе принял решение покинуть французский клуб через год, сообщает El Chiringuito TV.

По сведениям источника, футболист хочет перейти в мадридский "Реал". Форвард уже сообщил руководству ПСЖ о своем решении. Ранее сообщалось, что француз не исключает вероятности перехода в один из английских клубов.

21-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Всего он провел за парижский клуб 124 матча во всех турнирах, забил 90 голов и отдал 51 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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