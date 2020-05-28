Килиан Мбаппе рассказал, какие турниры хочет выиграть в ближайшее время
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе рассказал, что он надеется выиграть чемпионат Европы и Лигу чемпионов.
"В следующем году у нас будет возможность выиграть чемпионат Европы. Мы будем стремиться к победе. Моя цель - выиграть Евро и стать частью команды, которая сможет выиграть Лигу Чемпионов. Это было бы нечто особенное", - приводит слова Мбаппе Mirror.
Стоит отметить, что 21-летний Мбаппе в своей карьере выигрывал чемпионат Франции и становился чемпионом мира.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13