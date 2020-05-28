Килиан Мбаппе рассказал, какие турниры хочет выиграть в ближайшее время

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе рассказал, что он надеется выиграть чемпионат Европы и Лигу чемпионов.

"В следующем году у нас будет возможность выиграть чемпионат Европы. Мы будем стремиться к победе. Моя цель - выиграть Евро и стать частью команды, которая сможет выиграть Лигу Чемпионов. Это было бы нечто особенное", - приводит слова Мбаппе Mirror.

Стоит отметить, что 21-летний Мбаппе в своей карьере выигрывал чемпионат Франции и становился чемпионом мира.

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