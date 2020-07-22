Килиан Мбаппе стал лицом FIFA 21

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Килиан Мбаппе стал лицом FIFA 21

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе стал лицом новой версии футбольного симулятора FIFA 21. 

Игра выйдет 9 октября и будет доступна на персональных компьютерах, а также приставках Play Station 4 и Xbox One. Стандартное издание будет стоить 3499 рублей, Champions-издание — 4499 рублей, Ultimate — 4999 рублей. 

В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе провел за ПСЖ 33 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: В "Реале" решили, когда купят Мбаппе. | http://soccernews.ru
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