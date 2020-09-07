Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заразился коронавирусом COVID-19, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter.

"Мбаппе сдал анализ на коронавирус. Тест показал положительный результат", - написал Скира.

Таким образом, футболист в ближайшее время будет находиться на карантине.

Ранее коронавирус был обнаружен у полузащитников ПСЖ Леандро Паредеса и Анхеля Ди Марии, а также у нападающих Неймара и Мауро Икарди.

21-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, провел за клуб 124 матча во всех турнирах, забил 90 голов и отдал 51 результативную передачу.

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