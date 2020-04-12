Ким Чельстрем рассказал об обстоятельствах перехода из "Спартака" в "Арсенал"

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Ким Чельстрем рассказал об обстоятельствах перехода из "Спартака" в "Арсенал"

Шведский полузащитник Ким Чельстрем рассказал, как в 2014 году он перешел из "Спартака" в "Арсенал" на правах аренды.

"Мой агент позвонил мне и предложил перейти в английский клуб на правах аренды. Я сказал ему, что в тот момент не заинтересован в аренде, так как моя семья всем довольна в России. Через 10 минут он снова позвонил мне с тем же вопросом. Мой ответ был таким же.

Через час агент снова набрал меня. Я уже начал злиться и попросил его не звонить мне. Но он сказал мне, что мной интересуется "Арсенал". Тогда я сказал жене, что мы на два месяца переезжаем в Лондон.

В "Арсенале" я сразу сказал, что у меня есть проблемы со спиной. Но они все равно арендовали меня. Дело в том, что трансферное окно закрывалось через несколько минут, поэтому у них не было вариантов", - приводит слова Чельстрема официальный сайт клуба.

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