Ким Чен Ын болеет за итальянский клуб
Лидер КНДР Ким Чен Ын поддерживает миланский "Интер".
Как сообщают итальянские СМИ, северокорейский деятель даже лично посещал несколько игр "нерадзурри".
Напомним, что на данный момент "Интер" занимает 1-ю позицию в турнирной таблице Серии А.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|16
|40
|2
|Наполи
|15
|38
|3
|Ювентус
|16
|38
|4
|Рома
|14
|34
|5
|Лацио
|14
|32
|6
|Сампдория
|15
|27
|7
|Фиорентина
|15
|21
|8
|Милан
|15
|21
|9
|Болонья
|15
|21
|10
|Аталанта
|15
|20
|11
|Торино
|15
|20
|12
|Кьево
|15
|20
|13
|Кальяри
|16
|17
|14
|Удинезе
|14
|15
|15
|Дженоа
|15
|13
|16
|Кротоне
|15
|12
|17
|Сассуоло
|15
|11
|18
|СПАЛ
|15
|10
|19
|Хеллас Верона
|15
|9
|20
|Беневенто
|15
|1