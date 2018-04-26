Киммих: "Бавария" играла слишком просто у ворот "Реала"

Защитник "Баварии" Джошуа Киммих попытался назвать причины поражения от "Реала" (1:2) в первом домашнем матче 1/2 финала Лиги Чемпионов.

По его словам, мюнхенцам не хватило уверенности при реализации моментов.

"Мы упустили свои возможности. Тогда как "Реал" двумя шансами воспользовался. Мы играли слишком просто перед чужими воротами. Теперь "Реал" фаворит, но мы выложимся по полной в ответной игре", - сказал он.

Напомним, также Роналду прервал свою 12-матчевую результативную серию во всех турнирах. | soccernews.ru