Киммих: "Бавария" стала лучше действовать как команда"

Хавбек "Баварии" Джошуа Киммих рассказал об изменениях в игре команде после смены тренера.

"Бавария" стала лучше действовать как команда. В этом ключ нашего успеха. Мы создали для себя отличные предпосылки. Теперь футболисты "Баварии" должны подтвердить этот прогресс", - отметил он.

Напомним, что под руководством Юппа Хайнкеса "Бавария" выиграла четыре последних матча в Бундеслиге.

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