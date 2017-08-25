Киммих, Брандт и Гомес вызваны в сборную Германии на матчи с Чехией и Норвегией

Теги германиячехиянорвегия

Киммих, Брандт и Гомес вызваны в сборную Германии на матчи с Чехией и Норвегией

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев огласил заявку команды на матчи отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 против Чехии и Норвегии.

вратари: Бернд Лено ("Байер"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"), Кевин Трапп (ПСЖ)

защитники: Маттиас Гинтер ("Боруссия" Менхенгладбах), Беньямин Хенрикс ("Байер"), Йонас Хектор ("Кельн"), Матс Хуммельс, Никлас Зюле (оба - "Бавария"), Антонио Рюдигер ("Челси")

полузащитники: Джошуа Киммих, Томас Мюллер, Себастьян Руди ("Бавария"), Юлиан Брандт ("Байер"), Эмре Джан ("Ливерпуль"), Юлиан Дракслер (ПСЖ), Серж Гнабри ("Хоффенхайм"), Леон Горецка ("Шальке"), Сами Хедира ("Ювентус"), Тони Кроос ("Реал"), Месут Езил ("Арсенал"), Амин Юнес ("Аякс")

нападающие: Ларс Штиндль ("Боруссия" Менхенгладбах), Тимо Вернер ("Лейпциг"), Марио Гомес ("Вольфсбург").

Матч Чехия - Германия состоится 1 сентября. Поединок Германия - Норвегия пройдет 4 сентября.

Не пропустите: Промес, Снейдер и Роббен вызваны в сборную Голландии на матчи с Францией и Болгарией. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

В гости к аутсайдеру за тремя очками: "Манчестер Сити" проэкзаменует "Борнмут"

В гости к аутсайдеру за тремя очками: "Манчестер Сити" проэкзаменует "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов