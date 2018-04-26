Киммих: "Думаю, мы должны были выигрывать у "Реала" со счетом 7:2"

Теги бавария мюнхенреал мадридджошуа киммихниклас зюле

Киммих: "Думаю, мы должны были выигрывать у "Реала" со счетом 7:2"Защитник мюнхенской "Баварии" Джошуа Киммих прокомментировал разочарование своего партнера по обороне в клубе Никласа Зюле от результата вчерашнего матча против мадридского "Реала" в рамках полуфинала Лиги Чемпионов.

"Слова Зюле? Думаю, мы должны были выигрывать у "Реала" со счетом 7:2", - приводит слова 23-летнего бека чемпионов Германии AS.

Напомним, Куйперс не поставил чистый пенальти в ворота "Реала". | soccernews.ru

комментарии
Кержаков

я если выпью Балтику 7 тоже верю.что могу по воротам попасть

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Правда

а чего не 10:0? Киммих дох.я хочет ! Сопля зеленая!

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