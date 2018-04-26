Киммих: "Думаю, мы должны были выигрывать у "Реала" со счетом 7:2"

Защитник мюнхенской "Баварии" Джошуа Киммих прокомментировал разочарование своего партнера по обороне в клубе Никласа Зюле от результата вчерашнего матча против мадридского "Реала" в рамках полуфинала Лиги Чемпионов.

"Слова Зюле? Думаю, мы должны были выигрывать у "Реала" со счетом 7:2", - приводит слова 23-летнего бека чемпионов Германии AS.

Напомним, Куйперс не поставил чистый пенальти в ворота "Реала". | soccernews.ru