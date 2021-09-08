Киммих и Горетцка сделали пожертвование на вакцинацию
Фото: инстаграм Киммиха/Автор неизвестен
Футболисты сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Леон Горетцка и Йозуа Киммих пожертвовали крупную сумму, сообщает BILD.
По информации источника, полузащитника выделили 500 тысяч евро на глобальную кампанию ЮНИСЕФ по вакцинации от коронавируса.
Отмечается, что этого пожертвования хватит, чтобы покрыть расходы на доставку вакцины 132 тысячам людей.
Напомним, что в марте 2020 года Киммих и Горетцка организовали кампанию по сбору пожертвований WeKickCorona для борьбы с короновирусом.
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|Аугсбург
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