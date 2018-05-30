Киммих и Рюдигер повздорили на тренировке сборной

Теги германияджошуа киммихантонио рюдигер

Киммих и Рюдигер повздорили на тренировке сборнойЗащитник сборной Германии Джошуа Киммих устроил потасовку с партнером по команде Антонио Рюдигером.

Как сообщает Bild, конфликт между игроками возник во время одной из тренировок команды в рамках подготовки к Чемпионату Мира-2018.

В спор двух игроков обороны пришлось вмешаться бомбардиру Мирославу Клозе.

Читайте: Киммих: "Никогда не видел столь уязвимого "Реала" | http://soccernews.ru

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