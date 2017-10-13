Киммих: "Конечно, очень приятно, когда болельщики голосуют за тебя"
Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих прокомментировал решение болельщиков признать его лучшим игроком команды по итогам сентября.
"Конечно, очень приятно, когда болельщики голосуют за тебя. Это доказывает, что я заслужил определенное признание и показал хорошую игру", - сказал Киммих. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|7
|19
|2
|Бавария Мюнхен
|7
|14
|3
|Хоффенхайм
|7
|14
|4
|РБ Лейпциг
|7
|13
|5
|Ганновер 96
|7
|12
|6
|Аугсбург
|7
|11
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|7
|11
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|7
|10
|9
|Шальке
|7
|10
|10
|Штутгарт
|8
|10
|11
|Герта
|7
|9
|12
|Байер Леверкузен
|7
|8
|13
|Вольфсбург
|7
|7
|14
|Майнц 05
|7
|7
|15
|Фрайбург
|7
|7
|16
|Гамбург
|7
|7
|17
|Вердер Бремен
|7
|4
|18
|Кельн
|8
|1