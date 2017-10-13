Киммих: "Конечно, очень приятно, когда болельщики голосуют за тебя"

Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих прокомментировал решение болельщиков признать его лучшим игроком команды по итогам сентября.

"Конечно, очень приятно, когда болельщики голосуют за тебя. Это доказывает, что я заслужил определенное признание и показал хорошую игру", - сказал Киммих. | http://soccernews.ru