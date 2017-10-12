Киммих - лучший игрок "Баварии" в сентябре

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Киммих - лучший игрок "Баварии" в сентябре

Лучшим игроком "Баварии" по итогам сентября признан полузащитник Джошуа Киммих, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист занял первое место по результатам голосования среди болельщиков и набрал 19,5 процентов голосов. Вторым стал нападающий Роберт Левандовски (16,9%), третье место у хавбека Хамеса Родригеса (9%).

В сентябре 22-летний Киммих провел за "Баварию" 6 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Не пропустите: Левандовски сравнил тренировки под руководством Хайнкеса и Анчелотти. | http://soccernews.ru

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