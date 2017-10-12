Киммих - лучший игрок "Баварии" в сентябре
Лучшим игроком "Баварии" по итогам сентября признан полузащитник Джошуа Киммих, сообщает официальный сайт клуба.
Футболист занял первое место по результатам голосования среди болельщиков и набрал 19,5 процентов голосов. Вторым стал нападающий Роберт Левандовски (16,9%), третье место у хавбека Хамеса Родригеса (9%).
В сентябре 22-летний Киммих провел за "Баварию" 6 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.
Не пропустите: Левандовски сравнил тренировки под руководством Хайнкеса и Анчелотти. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|7
|19
|2
|Бавария Мюнхен
|7
|14
|3
|Хоффенхайм
|7
|14
|4
|РБ Лейпциг
|7
|13
|5
|Ганновер 96
|7
|12
|6
|Аугсбург
|7
|11
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|7
|11
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|7
|10
|9
|Шальке
|7
|10
|10
|Герта
|7
|9
|11
|Байер Леверкузен
|7
|8
|12
|Вольфсбург
|7
|7
|13
|Майнц 05
|7
|7
|14
|Штутгарт
|7
|7
|15
|Фрайбург
|7
|7
|16
|Гамбург
|7
|7
|17
|Вердер Бремен
|7
|4
|18
|Кельн
|7
|1