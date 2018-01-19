Киммих - лучший игрок сборной Германии в 2017 году

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Киммих - лучший игрок сборной Германии в 2017 году

Защитник мюнхенской "Баварии" Джошуа Киммих признан лучшим игроком сборной Германии по итогам 2017 года.

22-летний футболист стал победителем голосования, которое проводилось на официальном сайте Немецкого футбольного союза.

Киммих набрал 45,3 процентов голосов, опередив вингера ПСЖ Юлиана Дракслера (37,8%) и вратаря "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена (4,7%).

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