Киммих может не сыграть с "Байером"

Участие защитника "Баварии" Джошуа Киммиха в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги против "Байера" находится под вопросом, сообщает Sport1.de.

По информации ресурса, 22-летний футболист простудился и уже пропустил несколько тренировок мюнхенской команды.

Напомним, что матч "Байер" - "Бавария" состоится в пятницу, 12 января, в 22:30 по московскому времени.

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