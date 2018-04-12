Киммих: "Мы ставили задачу не пропустить от "Севильи"

Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих признал, что во втором матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Севильи" (0:0) его команда ставила цель не пропустить.

"В голове мы держали тот факт, что "Севилье" необходимо забивать два мяча, чтобы пройти дальше. Мы в первую очередь хотели сыграть на ноль, тогда мы точно проходим дальше.

Но все равно, особенно в первом тайме, мы были слишком пассивны, хотя моменты у нас были лучше. К сожалению, мы не смогли до конца довести свои контратаки. Поэтому до самого конца игра была довольно напряженной. Если быть совершенно честным, то я не переживал, что что-то может пойти не так", - сказал он.

В первом матче "Бавария" выиграла 2:1 и именно она прошла в полуфинал турнира.

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