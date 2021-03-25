Киммих назвал футболистов, с которыми мечтал бы сыграть

Теги йозуа киммихлионель мессикриштиану роналду

Киммих назвал футболистов, с которыми мечтал бы сыгратьФото: Твиттер @MirrorFootball 
Хавбек мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих рассказал, с какими игроками он мечтает сыграть в одной команде.

"Криштиану Роналду и Лионель Месси производят огромное впечатление на меня. Трудно поверить, что играют на таком фантастическом уровне уже 15 лет. Мне бы хотелось наблюдать за их работой ежедневно", — цитирует Киммиха Sport Bild.

26-летний немецкий полузащитник в этом сезоне сыграл за "Баварию" 19 матчей. В его активе 2 забитых мяча и 10 результативных передач.

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