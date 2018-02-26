Защитник мюнхенской "Баварии" Джошуа Киммих назвал своего самого соперника, против которого он играл.

"Мой самый сильный соперник? Это Альваро Мората. Было очень сложно играть против него, потому что у него - очень сильное тело, он - очень быстр и имеет хорошую технику. Играть против него было непросто", - цитирует 23-летнего бека goal.com.

Напомним, Мората не может забить уже в 10-ти матчах подряд. | soccernews.ru