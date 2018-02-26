Киммих назвал своего самого соперника, против которого он играл

Теги джошуа киммихальваро мората

Киммих назвал своего самого соперника, против которого он игралЗащитник мюнхенской "Баварии" Джошуа Киммих назвал своего самого соперника, против которого он играл.

"Мой самый сильный соперник? Это Альваро Мората. Было очень сложно играть против него, потому что у него - очень сильное тело, он - очень быстр и имеет хорошую технику. Играть против него было непросто", - цитирует 23-летнего бека goal.com.

Напомним, Мората не может забить уже в 10-ти матчах подряд. | soccernews.ru

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