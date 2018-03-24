Киммих назвал свою главную цель

Теги джошуа киммихбавария мюнхенгермания

Киммих назвал свою главную цель

Защитник мюнхенской "Баварии" Джошуа Киммих назвал свою главную цель.

"Моя главная цель - быть лидером "Баварии" и сборной Германии. Не боюсь этой роли" - цитирует 23-летнего фулбека официальный сайт Бундеслиги.

В этом сезоне Киммих сыграл за "Баварию" 35 матчей, забил 4 гола и сделал 14 результативных передач.

Не пропустите: "Бавария" нацелилась на хорватского вратаря. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Лучший футбол в Северной Америке: почему чемпионат Мексики по-настоящему крут

Лучший футбол в Северной Америке: почему чемпионат Мексики по-настоящему крут

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 27 66
2 Шальке 27 49
3 Боруссия Дортмунд 27 48
4 Айнтрахт Франкфурт 27 45
5 Байер Леверкузен 27 44
6 РБ Лейпциг 27 43
7 Хоффенхайм 27 39
8 Штутгарт 27 37
9 Боруссия Менхенгладбах 27 36
10 Аугсбург 27 35
11 Герта 27 35
12 Вердер Бремен 27 33
13 Ганновер 96 27 32
14 Фрайбург 27 30
15 Вольфсбург 27 25
16 Майнц 05 27 25
17 Кельн 27 20
18 Гамбург 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов