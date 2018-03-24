Защитник мюнхенской "Баварии" Джошуа Киммих назвал свою главную цель.

"Моя главная цель - быть лидером "Баварии" и сборной Германии. Не боюсь этой роли" - цитирует 23-летнего фулбека официальный сайт Бундеслиги.

В этом сезоне Киммих сыграл за "Баварию" 35 матчей, забил 4 гола и сделал 14 результативных передач.

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