Киммих не сыграет в 2021 году из-за последствий после коронавируса

Фото: инстаграм Киммиха/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" официально заявила, что немецкий полузащитник команды Йозуа Киммих не сыграет в 2021 году из-за проблем с легкими после коронавируса.

Киммих не сыграет против "Майнца", "Штутгарта" и "Вольфсбурга".

"Я рад, что моя самоизоляция, вызванная коронавирусом, закончилась. У меня все хорошо, но я еще не могу полноценно тренироваться из-за небольшой инфильтрации в легких.

Поэтому я проведу несколько восстановительных тренировок и не могу дождаться, чтобы полностью вернуться в строй в январе", – сказал немецкий полузащитник.

Ранее Киммих отказался вакцинироваться от коронавируса.

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