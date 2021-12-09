Киммих не сыграет в 2021 году из-за последствий после коронавируса

Теги йозуа киммихбавария мюнхенкоронавирус

Киммих не сыграет в 2021 году из-за последствий после коронавирусаФото: инстаграм Киммиха/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" официально заявила, что немецкий полузащитник команды Йозуа Киммих не сыграет в 2021 году из-за проблем с легкими после коронавируса.

Киммих не сыграет против "Майнца", "Штутгарта" и "Вольфсбурга". 

"Я рад, что моя самоизоляция, вызванная коронавирусом, закончилась. У меня все хорошо, но я еще не могу полноценно тренироваться из-за небольшой инфильтрации в легких. 

Поэтому я проведу несколько восстановительных тренировок и не могу дождаться, чтобы полностью вернуться в строй в январе", – сказал немецкий полузащитник.

Ранее Киммих отказался вакцинироваться от коронавируса.

Также не пропустите: Хави дал важное обещание президенту "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Тедеско прокомментировал свое назначение в "РБ Лейпциг"

Тедеско прокомментировал свое назначение в "РБ Лейпциг"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов