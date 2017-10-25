Киммих: "Никогда не думал о том, чтобы покинуть "Баварию"

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Джошуа Киммих даже не думает о смене клуба.

Напомним, что летом СМИ сообщали о возможном уходе хавбека из "Баварии".

"Да, мне пришлось пережить тяжёлые времена. Когда ты в соответствующей форме, но не имеешь возможности играть, приходится нелегко. Особенно это касается молодых футболистов. Но ты тренируешься и стараешься выполнять свою работу наилучшим образом. А после этого решение уже в компетенции тренера. Конечно, я знал, что не будет легко и я не буду выходить на поле в каждом матче. Но моя цель была в том, чтобы стать игроком основного состава "Баварии". Хочу кое-чего добиться здесь и никогда не думал о том, чтобы покинуть "Баварию", - отметил он.

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