Киммих: "Никогда не видел столь уязвимого "Реала"

Теги джошуа киммихбавария мюнхенреал мадрид

Киммих: "Никогда не видел столь уязвимого "Реала"Защитник мюнхенской "Баварии" Джошуа Киммих высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

"Я никогда не видел столь уязвимого "Реала"Чувство, которое витает у нас в раздевалке, заключается в том, что мы можем выиграть это противостояние", - приводит слова 23-летнего бека чемпионов Германии Don Balon.

Напомним, вчера "Бавария" разгромила "Айнтрахт". | soccernews.ru

комментарии
Адекватный человек

Пф, не более, чем попытка создать видимость уверенности. Очевидно же, что у Баварии с Реалом все очень и очень плохо и 5 последних очных встреч тому подтверждение. Этот факт также будет лежать тяжелым грузом перед ответным матчем на Бернабеу вдовесок к первому проигранному полуфиналу, так что Баварии лучше не рыпаться ;)

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Женя

Верю в Баварию,но думаю,что у Реала все-таки больше шансов выиграть из-за отсутствия Роббена и Боатенга.

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