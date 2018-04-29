Киммих: "Никогда не видел столь уязвимого "Реала"
Защитник мюнхенской "Баварии" Джошуа Киммих высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".
"Я никогда не видел столь уязвимого "Реала". Чувство, которое витает у нас в раздевалке, заключается в том, что мы можем выиграть это противостояние", - приводит слова 23-летнего бека чемпионов Германии Don Balon.
Напомним, вчера "Бавария" разгромила "Айнтрахт". | soccernews.ru
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