Киммих: "Никогда не видел столь уязвимого "Реала"

Защитник мюнхенской "Баварии" Джошуа Киммих высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

" Я никогда не видел столь уязвимого "Реала" . Чувство, которое витает у нас в раздевалке, заключается в том, что мы можем выиграть это противостояние ", - приводит слова 23-летнего бека чемпионов Германии Don Balon.

Напомним, вчера "Бавария" разгромила "Айнтрахт". | soccernews.ru