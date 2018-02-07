Киммих: "Огромный комплимент "Падерборну"

Защитник "Баварии" Джошуа Киммих подвел итоги четвертьфинала Кубка Германии против "Падерборна" (6:0).

По словам футболиста, соперник показал смелый футбол.

"Огромный комплимент "Падерборну". Они играли очень смело. Даже на таком поле они старались играть в футбол. Было сложно удерживать мяч на земле. Считаю, что обе команды сегодня играли очень хорошо. | http://soccernews.ru