Киммих оправился от коронавирусных последствий

Теги бавария мюнхенйозуа киммихкоронавирус

Киммих оправился от коронавирусных последствийФото: инстаграм Киммиха/Автор неизвестен

Хавбек сборной Германии и "Баварии" Йозуа Киммих оправился от проблем с легкими, которые появились у него после заражения коронавирусом, сообщает издание Bild.

Напомним, что немецкий полузащитник сдал положительный тест на коронавирус в конце ноября, а уже в декабре у него возникла инфильтрация в легких, из-за которой он стал недоступен тренерскому штабу мюнхенского клуба до конца 2021 года.

По информации источника, вчера прошла очередная проверка состояния его организма, по итогам которой Киммих получил разрешение постепенно возвращаться к тренировочному процессу в рамках подготовки к очередному матчу клуба. Возобновление тренировок "Баварии" запланировано на 2 января.

Киммих не играл с 6 ноября.

Также не пропустите: Гвардиола рассказал о трансферных планах "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Уткин необычно высказался о Ваноли

Уткин необычно высказался о Ваноли

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов