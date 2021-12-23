Киммих оправился от коронавирусных последствий

Фото: инстаграм Киммиха/Автор неизвестен

Хавбек сборной Германии и "Баварии" Йозуа Киммих оправился от проблем с легкими, которые появились у него после заражения коронавирусом, сообщает издание Bild.

Напомним, что немецкий полузащитник сдал положительный тест на коронавирус в конце ноября, а уже в декабре у него возникла инфильтрация в легких, из-за которой он стал недоступен тренерскому штабу мюнхенского клуба до конца 2021 года.

По информации источника, вчера прошла очередная проверка состояния его организма, по итогам которой Киммих получил разрешение постепенно возвращаться к тренировочному процессу в рамках подготовки к очередному матчу клуба. Возобновление тренировок "Баварии" запланировано на 2 января.

Киммих не играл с 6 ноября.

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